عقد حزب مستقبل وطن بالدقهلية، اليوم اجتماعا تحضيريا لإقامة معرض للمستلزمات المدارس والمزمع إقامته في مدينة المنصورة يوم 28 أغسطس لمدة شهر بشارع قناة السويس.

ومن المقرر أن يتم الافتتاح في 28 أغسطس بإقامة معرض كبير بمدينة المنصورة يشمل 20 باكية لعرض الأحذية والزي المدرسي والشنط الخاصة بالمدارس، وسيقوم الصندوق الاجتماعي بتجهيز 4 باكيات، وستشارك شركة مضارب الدقهلية وسكر بلقاس والزيوت والصابون وكريستال للأرز والبقوليات والأقصى للأدوات المكتبية ومحمد حسان للأدوات المدرسية المتكاملة والشيخ للأدوات المكتبية و موزع جملة للكراس والكشكول.

وأعلنت مديرية التموين، خلال الاجتماع، التواصل مع العارضين للتنسيق معهم وتم الاتفاق على آليات إقامة المعرض، وأثناء الاجتماع تمت مخاطبة محمود محرز، رئيس الصندوق الاجتماعي والذى وعد بمشاركة عارضين متخصصين في متطلبات مستلزمات المدارس.

وأكد الحضور على ضرورة مخاطبة المصانع الحربية للاشتراك في المعرض كما تم الاتفاق على أن تكون المعروضات الأساسية بالمعرض من مستلزمات المدارس وعمل 6 بنارات داخل مدينة المنصورة للتنويه عن المعرض مع المتابعه اليومية الدائمة من الغرفة التجارية والتموين، والتنسيق مع شركة الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائي للمعرض عن طريق الإنارة العامة، والتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية بشأن توفير التأمين اللازم للمعارض وعوامل الأمن والسلامة والصحه المهنيه حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق مع أحد الموردين على فتح شادرين دائمين لبيع اللحوم المدعمة بالمنصورة الأول بشارع جيهان والأخر بشارع الجلاء مع تدعيم المنافذ الموجودة بالمراكز وعمل حوافز للعارضين الملتزمين بفترة المعرض كاملة وتقديم أفضل الأسعار كما تم الاتفاق على سرعة إنهاء الإجراءات والتراخيص وعرض مذكرة على المحافظ بهذا الصدد، وتمت مخاطبة محمود العسقلانى رئيس جمعية محاربة الغلاء لتوريد اللحوم كسلعة ملحة ومدعمة للمنافذ بزيادة حصة المحافظة، والذى أبدى استعداده الشديد لتوريد اللحوم لأي شوادر سيتم إقامتها.