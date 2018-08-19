نشر الفنان محمد رمضان جزء من أغنيته الجديدة "هاتولع"، وهي الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد "الديزل"، المقرر عرضه في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ونشر محمد رمضان جزء من الأغنية مع بعض المشاهد من فيلم الديزل عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، معلقا: "إن شاء الله في خلال ساعات هتسمعوها كاملة على قناتي الرسمية على يوتيوب.. أغنية هاتوّلع الأغنية الدعائية لفيلم الديزل.. ثقة في الله نجاح".

فيلم "الديزل" بطولة الفنان محمد رمضان وفتحي عبد الوهاب، ياسمين صبري، هنا شيحة، محمد ثروت، شيماء سيف، تامر هجرس، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، إخراج كريم السبكي، وتدور أحداثه في إطار شعبي.