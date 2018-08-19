أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة تسعى لوضع خطة لتحسين أجور العاملين في كافة القطاعات من خلال سياسية العمل على إصلاح هيكل الأجور بالدولة ومعالجة الفجوات بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مؤكدا أن العام المالي الحالي سيشهد خطوات إيجابية نحو تحسين الأجور حيث أنه تم تشكيل لجنة معنيه بذلك وبدأت اللجنة مباشرة عملها نحو الإصلاح.

وقال "معيط" إن إصلاح هيكل الأجور لن يتم بسهولة لأنه يحتاج إلى وقت وجهد لكي يتم بالشكل العادل والذي يحقق قدر كبير من العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد علي هامش افتتاح وزير المالية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة سامية حسين وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية مبنى الضرائب العقارية الجديد بمدينة طور سيناء اليوم في حضور اللواء محمود عيسي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء واللواء السيد الرفاعي مساعد مدير أمن جنوب سيناء والمحاسب فوزي همام رئيس مدينة الطور وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وجميع العاملين بمصلحة الضرائب بالمحافظة.