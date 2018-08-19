أعلن المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، عن تكثيف الحملات المشتركة من مديريات الصحة والطب البيطري والتموين على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من صلاحية كافة السلع الغذائية واللحوم المعروضة، حرصًا على سلامة المستهلك وضمانًا لجودة المعروض بالأسواق.

وأشار المحافظ خلال تصريحات صحفية، اليوم، إلى فتح جميع المجازر التابعة للطب البيطري للأهالي بالمجان، وتدعيم المجازر بعدد كاف من الأطباء البيطريين للقيام بالكشف على المذبوحات بالمجازر، والبالغ عددها 17 مجزرا منتشرة بكافة مراكز ومدن المحافظة، مع فتح جميع المجازر الـ 17 خلال أيام العيد.