شيّعت اليوم جنازة الفنان ناجى شاكر، رائد فن العرائس، وأحد أهم مصممى الأزياء والديكور والدعاية فى مصر والوطن العربى، بكنيسة الأقباط الكاثوليك بمصر الجديدة، بحضور كوكبة من نجوم الفن ومشاهير المجتمع.

ومن جانبه، أصدر الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، بياناً نعى فيه الفنان الراحل، وجاء نصه كالتالى: «ننعى ببالغ الحزن الأسى القامة الفنية الكبيرة الفنان الدكتور ناجى شاكر، رائد فن العرائس والفنان التشكيلى، وبوفاته فقد الوسط الثقافى المصرى والدولى أحد أهم مصممى ومطوّرى فن العرائس، فإسهاماته الفنية تعد بصمات خالدة فى وجدان المصريين صغاراً وكباراً».

ونعى المخرج ناصر عبدالمنعم، الفقيد بقوله: «رحيل ناجى شاكر خسارة فادحة للفن المصرى وللإنسانية، لأنه فنان متميز، وهو رائد أيضاً لفن العرائس فى العالم العربى، وهو أحد المؤسسين لفكرة مسرح العرائس، يكفى أن أول مسرحية قدمها «الشاطر حسن»، فازت بجائزة فى مهرجان برومانيا، وقد تخرج على يديه أجيال متتابعة منذ عام 1959». وأضاف فى تصريح لـ«الوطن»: «شرفت بتكريم الفنان الراحل فى المركز القومى للمسرح، عندما كنت رئيساً للمركز، ثم تكريمه فى المهرجان القومى للمسرح فى 2016».

يذكر أن الفنان الكبير ناجى شاكر من مواليد حى الزيتون بالقاهرة 1932، وتدرب على يد الفنان الإيطالى «كارلو مينوتى» عام 1946، والتحق بمعهد «ليوناردو دافنشى» عام 1950، لدراسة الرسم والتلوين، وتخرج فى كلية الفنون الجميلة عام 1957، بقسم الديكور بتقدير امتياز بمشروع دبلوم عن العرائس، كما حصل على درجة الدكتوراه فى ديكور المسرح بكلية الفنون الجميلة -روما- إيطاليا 1971. شارك «شاكر» كمصمم ديكور وملابس فى العديد من الأعمال المسرحية، ومن أهم أعماله تصميم العرائس للمسرحية الشهيرة «الليلة الكبيرة»، التى تعد من العروض التى ترسخت فى وجدان الكبار والصغار، وما زالت تعرض حتى الآن منذ إنتاجها فى ستينات القرن الماضى، كما قدم العديد من العروض المسرحية التى صمم عرائسها، منها «الشاطر حسن»، و«بنت السلطان»، و«الزير سالم» من إنتاج المسرح القومى، و«سهرة مع الجريمة» إنتاج المسرح الحديث.

«مختار»: بصماته الفنية ستظل راسخة فى وجدان المصريين.. و«عبدالمنعم»: رحيله خسارة فادحة للفن المصرى

بصمات الفقيد كانت حاضرة فى السينما أيضاً كمصمم ديكور وملابس، حيث شارك فى تصميم أزياء فيلم «شفيقة ومتولى» من إخراج على بدرخان، وذلك بجانب عمله الأكاديمى بكلية الفنون الجميلة كأستاذ غير متفرغ. حصل «شاكر» خلال مسيرته المهنية على العديد من الأوسمة والجوائز، منها جائزة المهرجان القومى للسينما عن الإشراف الفنى وتصميم الديكور والملابس لفيلم «شفيقة ومتولى»، بطولة سعاد حسنى وأحمد مظهر، كما كرّمه المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته التاسعة عام 2016.

كان آخر أعمال الراحل المسرحية، الإشراف على تصميم العرائس لعرض «رحلة الزمن الجميل» من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، الذى تم إنتاجه العام الجارى. وكان «شاكر» رحل عن عالمنا مساء أمس، عن عمر يناهز الـ88 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.