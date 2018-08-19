دعت أحزاب المعارضة الفنزويلية الثلاثة الرئيسية إلى إضراب عام اعتباراً من بعد غد «الثلاثاء» احتجاجاً على الإصلاحات الاقتصادية التى أعلن عنها الرئيس نيكولاس مادورو، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس» الإخبارية.

وقالت أحزاب «بريميرو خوستيسيا» بزعامة المرشح الرئاسى السابق إنريكى كابريليس، و«فولونتاد بوبولير» بزعامة المعارض الموضوع حالياً قيد الإقامة الجبرية ليوبولدو لوبيز، و«كوزا آر» بزعامة النقابى السابق أندريس فيلاسكويز إنها تدعو «إلى الاحتجاج ووقف العمل ضد مادورو والتضخّم الهائل والجوع». وتأتى الدعوة إلى الإضراب قبل يومين من إصدار فنزويلا أوراقاً نقدية جديدة يبدأ تداولها اليوم فى إطار خطة إصلاح اقتصادية واسعة قدّمها الرئيس نيكولاس مادورو ويخشى خبراء من أنها قد تأتى بنتائج عكسية.