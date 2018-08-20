استطاع السفير البريطاني، جون كاسن، خلال أربع سنوات قضاها بمصر، خلال عمله بالسفارة البريطانية بالقاهرة، أن يجذب حب المصريين له، نظرا لخفة دمه واتقانه اللغة العربية واللهجة المصرية بشكل قوي، وتفاعله مع المصريين بشكل كبير وبأكثر من أسلوب مختلف بداية من مواقع التواصل الاجتماعي مرورا بتواصله مع الشعب المصري بالشارع والأماكن العامة واهتمامه بكل ما يشغل المصريين بشكل يومي.

ويستعرض "الوطن" أبرز مواقف وتغريدات جمعت جون كاسن بالمصريين، مع قرب مغادرته لمنصبه في مصر، نهاية الشهر الجاري.

تشجيع المنتخب في نهائي الأمم الإفريقية:

شاهد السفير المباراة النهائية ببطولة الأمم الإفريقية، التي جمعت المنتخب المصري بمنتخب الكاميرون، في إحدى الكافيتريات بالجيزة وسط الجمهور المصري العادي، وعلق قائلاً إنه "فخور بالمنتخب المصري وأنه حقق إنجازا بوصوله للمباراة النهائية".

توزيع التمر بشوارع القاهرة:

وفي لفتة مميزة منه، وزع السفير البريطاني في شهر رمضان الماضي التمر على طاقم عمل السفارة البريطانية، كما وزعه على الصائمين في شوارع القاهرة، وقال عبر حسابه على "تويتر" إنه "تعلم تقليدا جديدا من المصريين".

طهي الفتة:

انتشر مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي للسفير البريطاني، وهو يقوم بتعلم طريقة طهي الفتة المصري على يد أحد الشيفات، معبرا عن تفاؤله بتناول الفتة.

سماع أغاني مصرية ومهرجانات:

وفي لقاء تليفزيوني للسفير البريطاني أكد أنه يستمع للأغاني المصرية ويشاهد الأفلام السينمائية وبحكم وجود منزله على النيل يستمع بشكل متواصل للأغاني المصرية، يوم الخميس من كل أسبوع.

تشجيع المصريين على ممارسة الرياضة:

قال السفير البريطاني، فى إحدي اللقاءات التليفزيونية، إنه لابد للإنسان أن يهتم بالرياضة في حياته، موضحا أنه يشجع الاتحاد السكندري بالدوري المصري، لأن أول منزل له بمصر كان في الإسكندرية.

"أنا من طلبت العمل في مصر":

وأشار السفير البريطاني إلى أنه طلب من رئيس الوزراء البريطاني أن يكون عمله سفيرا في مصر، وعبر عن تفاؤله بالشعب المصري دائما.

وفي الثالث عشر من الشهر الجاري أطلق هاشتاج "اسأل السفير جون"، الذي تفاعل عدد كبير من رواد موقع "تويتر" معه.

وسأله أحد المتابعين عن خططه للمستقبل بعد انتهاء عمله كدبلوماسي، فرد قائلا بأنه "يفكر في احتراف كرة القدم".

بفكر ألعب كوره . معتقدش أن ليفربول هيخدوني بس يمكن يكون لي حظ في فريق درجة ثالثة ⁦

#AskElsafirJohn https://t.co/JE1mzydASI — British Amb in Egypt (@FCOJohnCasson) August 13, 2018

وعند سؤاله عن أي الفرق بكرة القدم يقوم بتشجيعها أجاب أنه في الدوري المصري يشجع الاتحاد السكندري، وفي بريطانيا يقوم بتشجيع فريق يلعب بالدرجة الثالثة، وبالطبع يقوم بتشجيع ليفربول من أجل محمد صلاح.

وعن أبرز تغريداته علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كان رده على سؤال الفنان محمد هنيدي، الذي كتب تغريدة: "بما أنك جبت مصر من شرقها لغربها أكتر من المصريين. عايزين نشوف درجة مصريتك.. تلت كلمات تقولنا لو تعرف معناهم.. (فكك مني، بيحور، هما قالو لك فين؟)". فرد كاسن: "فكك من التحوير دا يا هنيدي. هما قالولك بقالي كام سنة في مصر؟".

@FCOJohnCasson بما انك جبت مصر من شرقها لغربها اكتر من المصريين. عايزين نشوف درجة مصريتك.. تلت كلمات تقولنا لو تعرف معناهم.. "فكك مني، بيحور، هما قالو لك فين، " — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) August 13, 2018

وهنأ محمد صلاح عند حصوله على جائزة "أفضل لاعب في الدور الإنجليزي"، عبر نشر صورته معه، معلقا: "ملك البريمييرليج منور الملاعب دائما، حاسس إن العسلية لعبت دور لسه في شوية لماتش روما بكرة".

وتبادل هو والنجم المصري محمد صلاح المزاح على إحدي التغريدات، حينما وصف السفير البريطاني محمد صلاح في تغريدته "أنا السفير بس طبعا أنت الأصل يا بو صلاح" بعد تغريدة لصلاح نشر فيها صورة للسفير البريطاني، متسائلا: "هل الصورة للسفير البريطاني فعلا؟".