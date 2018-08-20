بريطانيا توقف برنامج المساعدات في مناطق تحت سيطرة المعارضة السورية

أعلنت الحكومة البريطانية أنها أوقفت تمويل بعض برامج المساعدات في مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في سوريا.

وقالت متحدثة باسم الحكومة لـ"رويترز"، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "بعد أن أصبح الوضع على الأرض في بعض المناطق صعبا على نحو متزايد قلصنا دعم بعض برامجنا غير الإنسانية ولكن سنواصل تقديم الدعم المهم لمساعدة الذين هم في أمس الحاجة للدعم ولتحسين الأمن والاستقرار في هذا البلد".

ونقلت "سكاي نيوز" عن صحيفة "تايمز" أنها ذكرت في وقت سابق أن محاولة تشكيل قوة شرطة مستقلة ستُلغى من سبتمبر في الوقت الذي تجري فيه مراجعة مشروعات تمويل المجالس المحلية، ومن المرجح وقفها بحلول نهاية السنة المالية.

وأضاف التقرير أن وزارة الخارجية وإدارة التنمية الدولية قررتا أن برامج المساعدات في المناطق الشمالية الغربية من سوريا "يتعذر استمرارها".

وقالت الحكومة البريطانية إنها أنفقت 152 مليون جنيه استرليني(193.85 مليون دولار) على البرامج الإنسانية في سوريا خلال السنة المالية 2017-2018.

وزادت بريطانيا مساعداتها بالإضافة إلى تزويد المعارضة السورية بالمركبات المدرعة والتدريب في 2013 .

وشمال غرب سوريا هو آخر منطقة رئيسية مازال مقاتلو المعارضة يسيطرون عليه.