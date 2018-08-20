"الدفاع المدني" السعودي: لا مصابين بين الحجاج نتيجة الرياح والأمطار

أكد المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني في الحج، العقيد محمد القماش، عدم وقوع أي إصابات أو أضرار نتيجة هبوب الرياح السطحية على المشاعر المقدسة، أمس.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن فرق الدفاع المدني باشرت بعض الأضرار البسيطة في عدد محدود من الخيام، وأعادتها إلى وضعها الطبيعي.

وشدد القماش على أن الأوضاع في المشاعر المقدسة مستقرة، داعيا الحجاج إلى اتباع تعليمات السلامة في مثل هذه الحالات.

جدير بالذكر ان المشاعر المقدسة شهدت امس موجة من الرياح والأمطار والبرق والرعد وانتشرت صور وفيديوهات للرياح التي تسببت في خلع بعض المخيمات في محيط جبل عرفات الطاهر.