"هطول أمطار ورياح نشطة".. "الأرصاد" تكشف عن حالة الطقس بمكة اليوم

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق المشاعر المقدسة بمكة المكرمة.

وتوقع بيان الهيئة أن تسقط الأمطار على مدن: "جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة"كما تنشط الرياح السطحية على شرق ووسط المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.