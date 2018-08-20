أعرب ديفيد جاينر، المتحدث باسم السفارة الأمريكية في أنقرة، عن شكره للشرطة التركية لاستجابتها وردها السريع على واقعة إطلاق النار على مقر السفارة، ما أدى إلى عدم إصابة أي شخص في هذا الهجوم الذي لم تعرف الدوافع وراء وقوعه بعد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن السفارة الأمريكية في العاصمة التركية قد تعرضت لإطلاق نار صباح الإثنين، ما أدى إلى تحطيم نوافذ المبنى دون وقوع ضحايا، مشيرة إلى أن الشرطة بدأت في عملية البحث عن السيارة التي تم إطلاق النار من داخلها في الوقت الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.