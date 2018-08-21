تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
بث مباشر| صلاة عيد الأضحى بمسجد محمد كريم بالإسكندرية بحضور السيسي
"أضحية نظيفة ومضمونة".. "الوطن" تزور أرض "رعاة الأغنام"
ميلانيا ترامب في جولة أفريقيا العام الجاري
بث مباشر| صلاة عيد الأضحى من المسجد الحرام بمكة المكرمة
بث مباشر| حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي الجمرات
ضيوف الرحمن يبدأون رمي الجمرات الثلاثة بمشعر منى بمكة المكرمة
اختيارات الوطن
طقس أول أيام عيد الأضحى.. العظمى بالقاهرة 36 درجة
قصة "الطبيب العائد": الاختفاء استمر 30 ساعة.. ومركب بترول أنقذته
مواعيد صلاة عيد الأضحى بمختلف المحافظات
بعيدا عن الهواة وغلاء أسعار الذبح.. نصائح جزار لنحر أضحيتك بنفسك
4 نصائح لمعرفة اللحوم الفاسدة من السليمة
فيديو وصور| طريق "المشاعر المقدسة".. الأطول في العالم لـ"المشاة"
الأكثر قراءة
علاء مبارك يرد على كل متابعيه: "جمال هيتحبس.. خلينا نركز في العيد"
قصة "الطبيب العائد": الاختفاء استمر 30 ساعة.. ومركب بترول أنقذته
عاجل| إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بمحطة أنفاق بلندن
شرطي الحرم يكشف لـ"الوطن" كواليس "حذاء الكرتون": خشيت عليها من الحرارة
الحجاج المتعجلون يبدأون رمي جمرة العقبة
«تراب الماس» يتصدر ما قبل العيد والمنافسة بين «الديزل» و«البدلة»
7 معلومات عن هيئة مستشاري مجلس الوزاراء الجديدة.. ودستوري يوضح أهميتها
«البنوك»: 2 مليار جنيه فى ماكينات «ATM» للعيد
استنفار أمنى لتأمين ساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات
بالفيديو| "ركعتان و12 تكبيرة يتخللها تهليل".. طريقة أداء صلاة "الأضحى"
«التموين» تطرح لحوماً وسلعاً بتخفيض 25% فى 1259 مجمعاً
اتفاقيتان للتنقيب عن الغاز والبترول فى سيناء وخطة لسداد «مديونيات الأجانب» فى 2019
عاجل