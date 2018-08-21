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«الحج عرفة».. ضيوف الرحمن يؤدون «الركن الأعظم»

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بالصور| فودة ومدير الأمن يؤديان صلاة العيد بالاستاد الرياضي

بالصور| فودة ومدير الأمن يؤديان صلاة العيد بالاستاد الرياضي

السلطات الأمريكية تعتقل إيرانيين بتهمة التجسس لصالح طهران

السلطات الأمريكية تعتقل إيرانيين بتهمة التجسس لصالح طهران

انتشار أمني مكثف بالساحات والشوارع في كفر الشيخ

انتشار أمني مكثف بالساحات والشوارع في كفر الشيخ

ساحة سلفية بإشراف "الأوقاف" وسط الإسكندرية

ساحة سلفية بإشراف "الأوقاف" وسط الإسكندرية

بعد واقعة "طوارئ المنصورة".. خبراء يوضحون عقوبة "ترك فوطة في بطن مريض"

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مواعيد صلاة عيد الأضحى بمختلف المحافظات

بعيدا عن الهواة وغلاء أسعار الذبح.. نصائح جزار لنحر أضحيتك بنفسك

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