تنشر "الوطن" الخطوات المتبقية من مناسك الحج، بعد انتهاء الحجاج من الوقوف على جبل عرفات، وقرب الانتهاء من رمي الجمرات:

- صباح يوم العاشر من ذي الحجة بعد رمي الجمرات، يبدأ الحجاج الذكور في حلق رؤوسهم أو تقصيرها ثم يتوجهون للخطوات المتبقية من مناسك الحج.

- يتوجه الحاج إلى البيت الحرام ومن ثم يطوفون حول الكعبة 7 أشواط "طواف الإفاضة".

- بعد الطواف يصلي الحاج ركعتين وراء مقام إبراهيم أو في أي بقعه من الحرم.

- حينما ينهي الحاج صلاته يتوجه إلى السعي بين "الصفا والمروة "سبعة أشواط" وعندما ينتهي يعود إلى "منى" للمبيت فيها.

- في يوم 11 ذي الحجة "يوم التشريق الأول" بعد صلاة الظهر، يقوم الحاج برمي الجمرات ويدعوا الله ثم يذهب إلى "منى" ويبيت بها.

- في يوم 12 ذي الحجة "يوم التشريق الثاني" يفعل الحاج نفس ما فعله باليوم الأول ثم يرجع لقضاء ليلته بـ"منى"

- في يوم 13 ذي الحجة "يوم التشريق الثالث" يكرر الحاج ما فعله في اليومين السابقين ثم يتجه الي المسجد الحرام لأداء طواف الوداع "سبعة أشواط" وبهذا يكون قد أتم الحج.