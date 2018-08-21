تجول اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، وسط الأهالي وهنأهم بعيد الأضحى عقب الصلاة، التي أداها بساحة مسجد الاستاد الرياضى.

ووزع المحافظ الحلوى على الأطفال، فيما بدره بعض الاهالى بتقديم الورود ، وأطلقت المحافظة البالونات التى حملت صورة المحافظ إبتهاجاً بالعيد.

جاء ذلك بحضور اللواء ناصر رشاد، نائب مدير أمن كفر الشيخ ، والعميد سامح الطنوبي المستشار العسكرى، والعميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى، والمهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، والشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف، المهندس على عبد الستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ووكلاء الوزارات، وسط آلاف من الأهالي.

وشهدت ساحة الاستاد تواجدا أمنيا مكثفا من قوات الشرطة بمعاونة أفراد القوات المسلحة. وجهزت مديرة أوقاف كفر الشيخ، 359 ساحة لأداء صلاة العيد بكل مراكز وقرى المحافظة.