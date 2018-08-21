شهدت شوارع وميادين الجيزة، تواجد أمني كثيف من قبل قوات الأمن بالمحافظة، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

ودفعت القوات، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، بالعديد من تشكيلات وقوات الأمن المركزي وضباط إدارة البحث الجنائي، بالتنسق مع رجال المرور والمفرقعات.

ونشرت القوات الضباط في محيط الميادين العامة والحدائق ودور السينما والمراكب النيلية، للتصدي لأي أعمال شغب أو عنف، وأيضا ظاهرة التحرش.

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتواجد الآمن أثناء احتفالات المواطنين بالعيد.