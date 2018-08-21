أهدى القس مينا نيابة عن نيافة الأنبا ثاؤفيلوس، أسقف الأقباط الأرثوذكس بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، المصحف الشريف للواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، خلال تهنئته بعيد الأضحى المبارك، موجها له الشكر على ما يبذله من مجهودات تخدم الصالح العام داخل المحافظة، كما قدم له تهنئة مجلس وشعب الكنيسة بالبحر الأحمر بعيد الأضحى المبارك.

كما قدما الأنبا دانيال، رئيس دير الأنبا بولا ومسؤول الكنيسة الإنجيلية، ومسؤول الكنيسة الكاثوليكية بالمحافظة، الهدايا التذكارية للمحافظ.

ومن جانبه أعرب المحافظ عن سعادته بحضور وفد الكنيسة القبطية لتقديم التهاني بمناسبة عيد الأضحى، مشيرا إلى أواصر المحبة والإخوة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين من أبناء الوطن.