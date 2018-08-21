شنت مباحث التموين في البحيرة، برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، رئيس المباحث، وإشراف اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، اليوم، حملة لضبط اللحوم الفاسدة والمذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "ي. ع" المدير المسؤول عن مطعم للمشويات بدمنهور، لحيازته واستخدامه كميات من الكبدة المجمدة وبرجر بدون بيانات وفاسدة حسب تقرير الطبيب البيطري، وجرى ضبط 25 كيلو كبدة مجمدة، و25 كيلو برجر، و"ه. ح" 44 سنة، صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم بإيتاي البارود، لحيازته وتخزين كميات من اللحوم المجمدة مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها، وضبط 540 كيلو لحوم مجمدة.

كما ضبط "ع. ال" 39 سنة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بالدلنجات، لحيازته وتخزين كميات من اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية، وضبط 483 كيلو لحوم مجمدة، و"م. ع" قائد السيارة رقم س ق أ 7325 ومقيم مدينة أبوحمص، لحيازته على السيارة قيادته ذبيحة كاملة مذبوحة خارج المجزر الحكومي وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي 200 كيلو لحوم بلدية.

وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.