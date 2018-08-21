الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه جازان

منذ 49 دقيقة

منذ 49 دقيقة

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، بأن قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.