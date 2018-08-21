توجه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، يرافقه اللواء محمد الشريف مدير الأمن، إلى إدارة قوات الأمن بمعسكر مرغم لتقديم التهنئة لقيادات وضباط وجنود إدارة قوات الأمن، وتناولا الإفطار مع الجنود وأفراد الأمن.

وقدم المحافظ التهنئة والتحية لرجال الأمن، مؤكدا لهم أن قوات الأمن درع وحماية، وكل فرد من أبناء الشرطة المصرية لطالما قدموا تضحيات من أجل هذا الوطن.

كما أعرب عن سعادته بتواجده بينهم وتناوله الإفطار معهم، قائلا: "تحية لكل أبناء الشرطة مع القوات المسلحة جنبا بجنب من أجل حماية هذا الوطن العظيم، والذي سيعبر كل المخاطر والتحديات بسواعد رجاله المخلصين".