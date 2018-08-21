مصور فيديو "شبكة البلالين" بالعصافرة لـ"الوطن": "لقطة صنعت البهجة"

مقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، يظهر فيه آلاف المصلين في أحد ساحات صلاة العيد وتتوسطهم شبكة كبيرة مليئة بالبلالين تطير في سماء الساحة، وبمجرد انتهاء الصلاة تفتح الشبكة لتنهمر تلك البلالين فوق المصلين في مشهد مليء بالبهجة والفرحة.

"اللي حصل ده مش جديد على المصلى ده، وبيحصل من سنتين تقريبًا" هكذا تحدث يحيى نبيل، مصور الفيديو وأحد المصلين المعتادين على أداء صلاة العيد في تلك الساحة التي تقع في شارع 45 بمنطقة العصافرة في الإسكندرية، ويحرص المسؤولون عن الساحة على إدخال البهجة والسرور على قلوب المصلين.

شبكة البلالين تٌعلق فوق المصّلى في الساعة الثالثة فجرا، قبل بدء الصلاة بعدة ساعات، ويتجمع آلاف المصلون لأداء الصلاة واستماع الخطبة، وعلى حسب تأكيد يحيى لـ"الوطن"، بمجرد انتهاء الخطبة تفتح الشبكة ويبدأ المشهد المبهج الذي ظهر في الفيديو، ومثله عند مصلى السيدات الذي تطير فوقه شبكة أخرى من البلالين خاصة بالمصليات.

"الساحة بينظمها مجموعة من المساجد" كلمات وصف بها الشاب مصور الفيديو عملية تجهيز الساحة الكبيرة لصلاة العيد، عن طريق مسؤولي عدد من مساجد المنطقة، ويشرفون على عملية تجهيز شبكات البلالين بمشاركة مجموعة من الشباب المتطوعين.

عبده فؤاد، أحد المصلين كذلك في الساحة، يؤكد مشاركة حوالي 9 مساجد في تجهيزها، ومحاولة إدخال البهجة على قلوب المصلين بأي طريقة مبتكرة وجديدة كل عام، لذلك يأتي المصلون بالآلاف لتلك الساحة بالذات.

عبده حرص على تسجيل لحظات البهجة التي غمرت المصلين في ذلك المشهد بعدسة كاميرا التليفون الخاص به، قائلًا "لحظات الفرحة والبهجة دي مبتتكررش كتير، ولازم نحتفظ بيها".