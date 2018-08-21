أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي، عن توقعاتها لحالة الطقس يوم الأربعاء 22 أغسطس، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن طقسًا معتدلا يسود السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد.

وكشفت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، بمختلف المحافظات، جاءت كالتالي:

-القاهرة:

العظمى 35، والصغرى 26.

-الإسكندرية:

العظمى 31، والصغرى 25.

- بورسعيد:

العظمى 31، والصغرى 26.

- الإسماعيلية:

العظمى 35، والصغرى 24.

- الفيوم:

العظمى 36، والصغرى 25.

- المنيا:

العظمى 37، والصغرى 23.

- أسيوط:

العظمى 37، والصغرى 25.

- أسوان:

العظمى 41، والصغرى 27.

- الأقصر:

العظمى 40، والصغرى 26.

- الغردقة:

العظمى 38، والصغرى 29.

- شرم الشيخ:

العظمى 37، والصغرى 29.