تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية مستشفي بلبيس المركزي، رافقه الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية الحرجة والعاجلة لمتابعة آليات سير عمل بالمستشفى، وتنفيذ خطة الطوارئ بها وذلك خلال أول أيام عيد الأضحي المبارك.

وقرر وكيل الوزارة إحالة المدير المناوب للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية لعدم تواجده، كما حضر مدير المستشفي أثناء الزيارة، وقام وكيل الوزارة بالمرور على قسم الطوارئ والاستقبال والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات به.

كما مر على باقي أقسام المستشفي المختلفة وبنك الدم الإدمائي وكلف وكيل الوزارة مدير عام الطب العلاجي ومسئول بنك الدم بالمديرية بإعادة النظر في الإدارة الحالية لبنك الدم، حيث يوجد بها بعض السلبيات الخاصة بالصيانة وتنظيم العمل داخل البنك وتنظيم وضع قرب الدم والفصائل المختلفة داخل الثلاجات.

وتبين وجود بعض السلبيات لم يتم تلافيها من الزيارة السابقة لوكيل الوزارة ووجه وكيل الوزارة بتغيير فريق مكافحة العدوى بالمستشفى، وعقد اجتماع مع مدير المستشفى وتوجيهه باختيار فريق معاون يتمتع برؤية التغيير والتنفيذ على أرض الواقع.