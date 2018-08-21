ضبط 1952 مخالفة انتظار خاطئ و17 واقعة قيادة دون رخصة بالجيزة

شنت أجهزة الأمن في الجيزة بقيادة اللواء مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة حملات مرورية بمراكز وأقسام القطاع، بمشاركة ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة بحملات مرورية بناء على توجيها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت عن ضبط 1952 انتظار خاطئ، و17 بدون رخصة قيادة، و10 بدون تسيير، و35 سحب دراجة بخارية، و1952 متنوع، و2013 نموذج 125، و85 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، و85 تجاوز السرعة المقررة "الرادار"، و15 دخان كثيف، و11 الصلاحية الفنية للسيارة، و5 عدم صلاحية إطارات السيارة، و4 عدم صلاحية الأنوار الأمامية وأنوار الموضع.

وكما تمكنت القوات المشاركة في الحملة من ضبط 45 التحدث في الهاتف المحمول، و9 السير يسار الطريق، و25 عدم تشميع الحمولة، و31 الحمولة الزائدة، و44 عدم استخدام حزام الأمان، و16 حجز توك توك، و35 التصالح الفوري، و12 حملة السرفيس، و80 تصوير كاميرات، و12 زيادة التعريفة المقررة، و12 تحميل ركاب زيادة.