كشفت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن «المصلحة» نجحت فى جمع حصيلة ضريبة بلغت نحو 715 مليون جنيه خلال أقل من شهرين فقط، وتحديداً خلال الفترة من 1 يوليو إلى 19 أغسطس الجارى، وأكدت أن وتيرة تحصيل الضريبة العقارية بمتوسط 15 مليون جنيه يومياً، تؤكد أن حصيلة الضريبة العقارية تسير وفق المستهدف تحقيقه نهاية العام المالى بنحو 5.6 مليار جنيه، وبزيادة بنسبة 55% من المحقق العام الماضى.

وأضافت «حسين» لـ«الوطن»، أن مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وجَّه بتيسير الإجراءات وإزالة العراقيل والمعوقات أمام الممولين، مشيرةً إلى أنه تم مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية دون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر 2018 فى سبيل ذلك.

وأوضحت أنه فى إطار التيسيرات أيضاً فإن وزارة المالية أطلقت موقعاً إلكترونياً هو http: //enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلاً عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده، إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسى بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق بـ10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين فى الوقت نفسه، بالمواعيد من 9 صباحاً حتى 9 مساءً، حيث سيقوم أحد موظفى مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفياً مع العميل، ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد على 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التى سيستخدمها المواطن فى سداد الضريبة، بالإضافة إلى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية، وذلك على موقع المصلحة الرسمى www.rta.gov.eg.