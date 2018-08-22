أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية على الطريق الزراعي السريع بدائرة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، أمام مدخل الإرسال الإذاعي اتجاه الإسكندرية.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، بتصادم على الطريق الزراعى السريع، أمام مدخل الإرسال الإذاعي اتجاه الإسكندرية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين تصادم سيارة ملاكي قيادة "حسام الدين ه ع" 27 سنة ومقيم بمركز أبشواى بالفيوم، ودراجه بخارية موتوسيكل قيادة "إبراهيم ح ا" 30 سنة عامل ومقيم بقرية أبيس 1/5 بدائرة المركز، موضحة أنه أثناء سير السيارة على الطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى لانحرافها واصطدامها بالدراجة البخارية التي كانت تسير أمامه في ذات الاتجاه وانقلاب السيارة بترعة على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة قائدى السيارة والدراجة البخارية ومرافق قائد السيارة "علاء أ ا" 35 سنة، ومقيم في بنها بمحافظة القليوبية، بكدمات وسحجات واشتباه كسور، ونقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام.

وبسؤال قائدي السيارة والدراجة البخارية والمصاب، قرروا بمضمون ما تقدم، وحرر المحضر اللازم جنح المركز، وجار العرض على النيابة العامة.