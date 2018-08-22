قرر الدكتور محمد شرشر، وكيل وزراة الصحة بالغربية، إحالة طبيبي الاستقبال والأطفال في مستشفى بسيون المركزي إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهما في واقعة عدم وجودهما أثناء دخول الطفلة أسماء عبد الحكيم، المستشفى فاقدة للوعي من أجل إسعافها.

وقال وكيل وزارة الصحة بالغربية"، لـ"الوطن" إنه تسلم تقرير اللجنة المشكلة من قبل المديرية برئاسة الدكتور عبد القادر الكيلاني، وكيل المديرية، والتي كانت تحقق في الواقعة بعد ما ظهر فيديو داخل المستشفى للطفلة ومحاولة الممرضات إنعاشها في غياب الطبيبين.

وتضمن التقرير عدم وجود طبيب الاستقبال وأيضا طبيب الأطفال مساء يوم وقفة عرفة، وأن الطفلة وصلت إلى المستشفى متوفية برفقة أسرتها، وأن اللجنة فحصت الواقعة والاستماع لشهادات جميع العاملين بالمستشفى، وبناء على ذلك قرر إحالة الواقعة إلى النيابة الإدراية للتحقيق فيها، قائلا "نحن لن نتستر على اي إهمال وسيحاسب كل مقصر".

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك" تداولوا فيديو لطفلة داخل مستشفى بسيون المركزي، التابع لمديرية الصحة بالغربية، يفيد بوفاتها بسبب عدم وجود أطباء داخل المستشفى، ومحاولة الممرضات إنقاذها.