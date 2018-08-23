وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم، على تخصيص 18 مليون يورو لمساعدة إيران، بما في ذلك قطاعها الخاص، لتعويض الخسائر التي تتكبدها طهران بسبب العقوبات الأمريكية.

وقالت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، في بيان، إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يتمسك بتطوير التعاون مع إيران، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا لايوم" الإخبارية الروسية.

وأضافت "سيساعد ذلك في توسيع العلاقات الاقتصادية في المجالات التي سيستفيد منها مواطنونا"، ومن المتوقع أن ينفق الاتحاد الأوروبي 8 ملايين يورو لدعم القطاع الخاص في إيران، بما في ذلك مساعدة الأعمال الحرة المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى المنظمة الإيرانية لتنمية التجارة.

كما ستنفق 8 ملايين يورو لتنفيذ المشروعات البيئية ومليونا يورو لإزالة الخسائر التي تسببت بها المخدرات، وتأتي هذه المساعدة كجزء من الجهود الأوروبية لدعم الاتفاق النووي الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده منه في مايو الماضي.

ويعد هذا المبلغ أيضا جزءا من حزمة أكبر تقدر بـ50 مليون يورو مخصصة لإيران في ميزانية الاتحاد الأوروبي.