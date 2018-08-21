كلف المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اللواء عصام العلقامي، السكرتير العام، اليوم الثلاثاء، لحضور ذبح الأضاحى المقدمة من جمعية الأورمان ومؤسسة مصر الخير، بمجزر إهناسيا، والتي توزعها الجمعيتين على الفئات والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، مشاركة من الجمعية والمؤسسة في الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يشهد ذبح الأضاحي بالمجزر محمود فاروق، وكيل مديرية التضامن، وضياء أنور وممدوح حلمي مديرا مشروعات الأورمان ببني سويف، ومحمود الشيمي، مدير مكتب مصر الخير ببني سويف.

وشهد محافظ بني سويف، صباح اليوم، ذبح إحدى الأضاحي المقدمة من إدارة مسجد عمر بن العزيز، لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين من أهالي بني سويف، إحياء لسنة الأضحية باعتبارها شعيرة من شعائر الإسلام، لإدخال السرور والفرحة على نفوس وقلوب الفقراء والمحتاجين في مثل هذا اليوم المبارك.