قال كريم السبكي مخرج فيلم الديزل، إن محمد رمضان سيتقدم ببلاغ سب وقذف ضد المنتج وليد منصور، حيث إن ما صدر منه يعد خروجًا عن الأصول وآداب المهنة، مضيفا: "يبدو أن نجاح محمد رمضان في التمثيل والغناء جعل منصور في حالة من التخبط لأنه لا يصح لشخص عاقل ومتزن أن يقول ما قاله ضد رمضان والكلام الذي نشره وليد كلام مرتب جدًا لا أعتقد أنه كلام وليد فقط".

وأضاف "كريم" لـ"الوطن"، أن أسرة "الديزل" من بداية عرضه تتحدث عن الفيلم فقط ولا دخل لنا بالأفلام الأخرى ودليل صحة كلامنا شباك التذاكر والجمهور، مردفا: "ما يحدث من الجهات الأخرى ليس أخلاق مهنة ورغم جميع أعداء النجاح الذين يحاولوا أن يحبطونا إلا أن فيلم الديزل نمبر1 دون منافسة والدليل السينمات والسوشيال ميديا".