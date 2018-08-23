آخرها "اتهامات بالسرقة".. 3 أعطال واجهت "ديزل محمد رمضان"

أزمات عدة واجهت فيلم "الديزل" للفنان محمد رمضان، الذي يشارك في موسم عيد الأضحى، بداية من مرحلة كتابة السيناريو، العام الماضي، مرورًا بتعديله وتأجيل موعد التصوير أكثر من مرة، انتهاءً بالاتهام بالسرقة والإدعاء بأنه متصدر شباك التذاكر.

وترصد "الوطن" في ذلك التقرير أبرز الأزمات التي واجهت الفيلم، وهي كالتالي:

"تأجيلات كثيرة":

شهد "الديزل" تأجيلات أكثر من مرة، بعدما قرر صُنّاع الفيلم، في أكتوبر الماضي، تأجيل موعد انطلاق التصوير، بسبب إعادة كتابة السيناريو من جديد، حيث كانت هناك بعض الملاحظات للمخرج كريم السبكي، فقد كانت هناك اجتماعات مكثقة لأبطال الفيلم مع مؤلفيه أمين جمال ومحمود حمدان، للاتفاق على الصورة النهائية له، قبل الشروع في التنفيذ.

وكان من المفترض، طرح الفيلم في موسم عيد الفطر الماضي، لكن بسبب عدم انتهاء التصوير وقتها، قرر المنتج أحمد السبكي، تأجيله، موضحًا أن أسباب ذلك ترجع إلى تبقى نحو أسبوعين على الانتهاء من التصوير، حيث إن محمد رمضان كان مشغولًا بتصوير مسلسله "نسر الصعيد"، وكذلك انشغال باقي الأبطال بأعمال أخرى، مؤكدًا أن خروج الفيلم من الموسم كان غير متوقع، لا سيما أن التصوير قد بدأ في شهر نوفمبر الماضي.

"إصابات بالجملة":

في يوليو الماضي، أصيبت الفنانة ياسمين صبري، بالرباط الصليبي، أثناء تصويرها أحد المشاهد بفيلم "الديزل"، وسافرت إلى لندن، لإجراء جراحة عاجلة، وخضعت بعدها لجلسات علاج طبيعي بعد العملية، وتم تأجيل مشاهدها في العمل لأيام.

وكان المنتج والمخرج كريم السبكي، أكد لـ"الوطن" آنذاك، أنه قرر استنئاف تصوير مشاهد الفيلم، بين الفنان محمد رمضان والفنانة هنا شيحا بوسط القاهرة، وتم ترحيل مشاهد الفنانة ياسمين صبري حتى تتماثل للشفاء تماما، حيث إن الأمر كان يُهدد بخروج الفيلم من ماراثون أفلام عيد الأضحى.

"اتهام بالسرقة"

قدّم المؤلف سمير مجدي والسيناريست عادل النادي، بلاغًا إلى النائب العام، ضد صٌنّاع فيلم "الديزل" مطالبين بإيقاف عرض الفيلم في السينمات والتحقيق في سرقة السيناريو، وقال "مجدي" إن الفيلم من فكرته ومسجل في النقابة بتاريخ 6 سبتمبر 2015، وكان يتم التحضير لتنفيذه وبالفعل تم الانتهاء من أغاني الفيلم، مؤكدًا أنه فوجئ في 18 أغسطس الجاري بأفيش يحمل نفس اسم الفيلم ونفس الفكرة.

من جانبه، سخر محمود حمدان، مؤلف "الديزل" من تلك الاتهامات، قائلًا في تصريحات له: "الأمر مضحك.. الاتنين رفعوا قضية.. وغاويين شهرة على حساب الناجحين، وأنا مسمعتش عنهم قبل كده".

تصدر شباك التذاكر

اشتعل الصراع بين صناع فيلمي "البدلة" و"الديزل"، بسبب إعلان كل منهما احتلال صدارة إيرادات شباك التذاكر، حيث هاجم حساب منسوب للمنتج وليد منصور الفنان محمد رمضان، ووجه له العديد من الانتقادات لإعلانه أن فيلمه احتل صدارة الإيرادات.

وكتب المنتج وليد منصور على صفحته بـ"فيسبوك" قائلا: "رسالة موجهة مني المنتج وليد منصور إلى شخص (...) وصلني إنك بتبعت رسائل من تليفونك الشخصي تتهمني فيها بتغيير أرقام الإيرادات، مكنش نفسي أرد على (..) علشان مخرج العمل ومنتجه أصدقاء محترمين بس أنت زودتها قوي يا (..)"، مضيفا: "إرتاح يا (..) محدش هيصدقك عمرك ما كنت رقم 1 في الإيرادات".

وتابع: "عمرك ما كنت أحد نجوم الصف الأول، وأنت عارف إن السبب إن فنك هابط يا (..)، وملامحك للأسف متعرفش تعمل غير دور المدمن أو البلطجي أو إرهابي أو حرامي".

واستكمل: "أنا كان نفسي متكلمش عنك لأنك أصلا بالنسبة لي وبالنسبة لكل الشعب الراقي المحترم أكذوبة، وأنت عارف كويس إن أفلامك طول عمرها بتفشل قدام النجوم المحترمه زي السقا وعز وتامر وأستاذ عادل إمام".

واستطرد: "نصيحة يا (..) روح اتمرن تمثيل بدال ما أنت أداءك واحد في كل أدوارك يابني أنت طبعا هتموت عشان مش عارف تشتري ڤيوز زي أغانيك الهابطة، فمفضوح أوي قدام الغلابة اللي مصدقينك اللي بينقرضوا واحد ورا التاني يا (..)".

واختتم حديثه قائلا: "قسماً بالله لو لقيتك بتهرتل على أي حد تاني هيكون ردي أعنف من كدة، وأصلا أنا لسه مخلصتش ردي أنت هتموت من الغيظ عشان (البدلة) علم عليك ولسه هنعلم أكتر وأنت عارف هتتمسخر إزاي الفترة اللي جايه زي ما اتمسخرت في كل أفلامك اللي فاتت".