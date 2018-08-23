مؤلف "الديزل": "السبكية مبيكدبوش".. ومحمد رمضان يُهاجم لنجاحه وشعبيته

قال أمين جمال مؤلف فيلم "الديزل" بطولة محمد رمضان، إن المنتج أحمد السبكي ممن يتمتعون بصراحة كبيرة جدا، ولو أن الفيلم لا يتصدر قائمة الأعلى إيرادات لكان اعترف بذلك، مستطردا "السبكية "مبيكدبوش"، في إشارة إلى المنتج وأسرته التي تخصص عددا من أفرادها في إنتاج الأفلام السنمائية.

وأضاف جمال: من المفترض أن الجميع منظومة واحدة، وأن نكون سعداء بمجمل إيرادات السينما الذي يصل يوميا إلى 14 مليون جنيه تقريبا".

وتابع مؤلف الفيلم: "محمد رمضان ناجح جدا ولم أري في حياتي فنان يتم مهاجمته بمثل هذه الطريقة، وذلك يعود لكونه يمتلك شعبية كبيرة ومحبوب".

جدير بالذكر أن وليد منصور منتج فيلم "البدلة" شن هجومًا كبيرًا من خلال "السوشيال ميديا" على الفنان محمد رمضان يتهمه بإرسال رسائل للصحفيين للترويج على أنه "رقم واحد" في إيرادات شبابيك التذاكر بدور العرض، رغم أن تامر حسني هو الذي يحتل المركز الأول في الإيرادات.