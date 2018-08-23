مؤلف "الديزل": "السبكية مبيكدبوش".. ومحمد رمضان يُهاجم لنجاحه وشعبيته

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أيمن بهجت قمر يعتذر لجماهير الزمالك بسبب حكم "البدلة" ومرتضى منصور

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خالد يوسف عن وفاة ياسر المصري: "الخبر نزل على رأسي كالصاعقة"

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أيمن بهجت قمر: أصدقاء مشتركين سيتدخلون للصلح بين "رمضان" و"وليد منصور"

أيمن بهجت قمر: أصدقاء مشتركين سيتدخلون للصلح بين "رمضان" و"وليد منصور"

عمرو دياب يحدد موعد جديد لحفل الساحل الشمالي بعد تأجيله

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