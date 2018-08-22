حقق فيلم "الديزل" للفنان محمد رمضان إيرادات وصلت إلى 3 ملايين جنيه و212 ألف جنيه في أولى أيام عرضه بالسينمات.

وأكد كريم السبكي منتج العمل لـ"الوطن"، أن ردود فعل الجمهور جاءت إيجابية بمجرد عرض الفيلم بالسينمات، مضيفًا أن اسم الفيلم "تريند" على "تويتر" و"اليوتيوب".

ونشر "رمضان" مجموعة صور من تعليقات الجمهور بعد مشاهدتهم الفيلم حيث قال أحدهم، "كمية التصقيف اللي في قاعة السينما النهاردة تاريخي يافندم"، وتعليق آخر "فعلا نمبر وان عاش يامحمد فعلا متعودين منك التميز على طول"، وقال آخر: "قافلين شوارع عشان يحضروا فيلم الديزل.. بقطعوا بعض عشان تذاكر الفيلم".

وتدور أحداث الفيلم حول الدوبلير "بدر الديزل"، الذي يعيش في حارة شعبية، ويمر بالعديد من المواقف، حيث يتعرف على نجمة سينمائية شهيرة "دنيا الصياد"، التي تعمل خطيبته عفاف مساعدة لها، وتتطور الأحداث وتتعرض عفاف للقتل، ويقرر الانتقام ممن قتلها.

فيلم "الديزل" بطولة محمد رمضان، وفتحي عبدالوهاب، وياسمين صبري، وهنا شيحة، ومحمد ثروت، وشيماء سيف، وتامر هجرس، وتأليف أمين جمال، ومحمد محرز، ومحمود حمدان، وإخراج كريم السبكي.​