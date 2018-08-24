تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وبالأخص أهالي محافظة الدقهلية، فيديو للحظة العثور على جثماني الطفلين المقتولين أول أيام عيد الأضحى بقرية ميت سلسيل، حيث عثر عليهما غريقين في النيل بمركز فارسكور التابع لمحافظة دمياط.

وتعود الواقعة إلى أول أيام عيد الأضحى، عندما تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة ميت سلسيل من محمود نظمي السيد، مقيم منطقة البحر الجديد بالمدينة، باختطاف طفليه "ريان ومحمد" أثناء وجودهما معه بالملاهي في أول أيام عيد الأضحى.

وانتقلت المباحث بقيادة الرائد محمد فتحي صالح، رئيس مباحث المركز، لمكان البلاغ، وتبين أن الطفلين كانا مع والدهما للاحتفال بالعيد، إلا أن الوالد فوجئ بشخص يأخذه بالأحضان، ويدعي أنه زميله في المدرسة بالمرحلة الابتدائية، وظل يتحدث معه، وعندما تركه وذهب، لم يجد نجليه.

فيما أشار شهود عيان إلى رؤيتهم الطفلين بصحبة سيدة منتقبة، استقلت "توك توك"، وسارت بهما عبر طريق السرو، وبعد 18 ساعة من البحث عثر على الطفلين غريقين في نهر النيل بفارسكور.