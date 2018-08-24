قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوحدة المركزية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية تستكمل حاليا طرح تنفيذ مشروعين بقطاع النقل، يقاما بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P"، أحدهما خاص بإنشاء ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر، مضيفا أن الوحدة انتهت من تأهيل 3 تحالفات لشركات محلية ودولية للمشاركة بالمشروع، وهي تحالف تقوده شركة "كونكور" الهندية، ويضم أيضا شركتي "بي أس أيه" الماليزية وحسن علام المصرية، وتحالف تقوده الشركة القابضة للنقل البحري والبري مع شركة موانئ دبي العالمية الإماراتية، وتحالف يقوده شركة السويدي إليكتريك، ويضم أيضا شركتي "شنكر إيجيبت" الألمانية و"ثري إيه إنترناشيونال"، وتنافس التحالفات الثلاث على الفوز بتنفيذ المشروع الذي يقام على مساحة 100 فدان بمدينة 6 أكتوبر للعمل كميناء جاف لخدمة مينائي الإسكندرية والدخيلة كمستودع للتخليص الجمركي للحاويات.

وقال، إن هذا الميناء الجاف يأتي ضمن جهود وزارة النقل لتطوير منظومات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، والتي تخدم الأشخاص والبضائع باعتبار أن شبكة النقل تعد أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، ولذا طرحت هيئة الموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل مشروع إنشاء وتصميم وتمويل وبناء وتجهيز وتشغيل واستغلال ميناء جاف بالقرب من المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر لخدمة نقل البضائع بالحاويات، تخفيفا من تكدس الحاويات في مينائي الإسكندرية والدخيلة، وهو ما سيوجد الكثير من فرص العمل بالميناء الجاف والمركز اللوجستي المزمع إنشاؤه لخدمة الميناء الجاف.

وأشار إلى أن مدة التعاقد على هذا المشروع تصل إلى 30 عاما، إذ سيتم طرح كراسة الشروط والمواصفات على تحالفات المستثمرين المؤهلين الشهر المقبل متوقعا توقيع العقد في الربع الأخير من العام الحالي.

وأوضح عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، إن الوحدة بالتعاون مع وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بدأت أيضا في خطوات تنفيذ مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة، وتعمل حاليا بالبدء في دراسات الجدوى المالية والفنية واعداد مستندات الطرح وجاري التفاوض مع البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية "EBRD" للمساهمة في تمويل تلك الدراسات ومستشاري الطرح من خلال منحة يقدمها البنك لدعم هذا المشروع.

وقال حنورة، إن المشروع يحظى باهتمام كبير من وزارتي المالية والنقل نظرا لأن هيئة ميناء الإسكندرية تستقبل من خلال مينائي الإسكندرية والدخيلة، ما يزيد عن 60% من إجمالي كميات الحبوب والغلال التي تستوردها مصر، كما ترتفع تلك النسبة والكميات عاما بعد أخر ولذا تعمل هيئة ميناء الإسكندرية على إنشاء هذا المشروع الذي يتضمن تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول الصب الجاف بميناء الدخيلة والأنشطة اللوجستية المرتبطة بالصب الجاف مثل التصنيع والتعبئة والتغليف وفقاً للمواصفات والمعايير العالمية.

جدير بالذكر أن حجم استثمارات المشروعات التي تطرحها حاليا وحدة الشراكة مع القطاع الخاص "PPP" التابعة لوزارة المالية يزيد على 5 مليارات جنيه، فبجانب مشروعي الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر ومحطة الصب بميناء الدخيلة، هناك مشروعين آخرين بقطاع التعليم لإنشاء مدارس مشتركة للغات ومبنى جديد لكلية التجارة بجامعة عين شمس بمدينة العبور.