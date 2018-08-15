رد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على مطالبة البعض برفع نسبة الضريبة التصاعدية 40%.

وقال خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم: "ممكن أعملها من بكرة، بس متزعلش لما الاستثمارات متجيش، لأن في دول تانية بتفرضها بـ5% و10%".

وتابع معيط: "البطالة هتزيد ومش هتقدر توفر 900 ألف فرصة عمل سنويًا".

وأكمل وزير المالية: "الاستثمارات هربت من مصر إلى المغرب بسبب زيادة الضرائب والبيروقراطية"، موضحًا: "كنا بنعقد الناس وبنقعدها سنتين وتلاتة".

وأكد وزير المالية، أن الأولوية يجب أن تكون لتوفير فرص العمل، ومن ثم العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.