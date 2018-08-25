لقى عامل مصرعه، أمس، بعد إلقاه نفسه من شرفة الطابق الرابع بمحل سكنه فى منطقة عبد القادر، غرب الإسكندرية، أثناء مطالبه صاحبة الشقة وزوجها قيمة الإيجار الشهرية فغافلهما، وانتحر بعد مرورة بحالة نفسية سيئه لإنفصاله عن زوجته.

تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارآ من اللواء شريف ذكي مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة العامرية أول العامرية، يفيد بسقوط شخص من أعلى عقار، الكائن بمساكن الحرية، منطقة عبد القادر، وتوفى.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة العامرية أول إلي محل البلاغ، وتبين بالفحص وجود جثة شخص يدعي "ر. ش. م"، 50 سنة، عامل بمصنع ملابس، بالمنطقة الحرة، دائرة القسم، مقيم 14 شارع العلا حي السلام، محافظة الإسماعيلية، مستأجر شقة بالطابق الرابع بالعقار محل البلاغ، مسجاة على ظهره بالطريق العام، يرتدي كامل ملابسه، وبمناظرته تبين إصابته بكسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وبسؤال كلاً من، مالكة الشقة محل البلاغ "ك. م. ف"، 38 سنة، ربة منزل، مقيمه بدائرة القسم، و زوجها "ا. ر. ا"، 38 سنة، عامل، مقيم بذات العنوان، أيدا ما جاء بالفحص، وقررا بأنه أثناء قيامهما بمطالبة المذكور بقيمة إيجار الشقه سكنه غافلهما وقام بإلقاء نفسه من شرفة الشقه، مما أدى لوفاته، وأضافا بأنه كان يمر بحالة نفسية سيئه لإنفصاله عن زوجته، ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك.

تم إخطار النيابة العامه، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف "تم النقل"، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي عن الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة.