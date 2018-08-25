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"الوزراء": لم نتلق أي شكاوى عن قلة السلع الغذائية خلال أيام عيد الأضحى

"الوزراء": لم نتلق أي شكاوى عن قلة السلع الغذائية خلال أيام عيد الأضحى

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عودة "قعدة ستات" على قناة "أوربت" الشهر المقبل

محافظ الشرقية يخصص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة دار للمناسبات

محافظ الشرقية يخصص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة دار للمناسبات

"الوزراء": الدفع بأسطوانات بوتاجاز لمواجهة الطلب المتزايد خلال العيد

"الوزراء": الدفع بأسطوانات بوتاجاز لمواجهة الطلب المتزايد خلال العيد

رئيس فيتنام يلتقي السيسي.. وخبير: لدعم التعاون

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