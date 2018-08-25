أمر مدير النيابة الكلية بمحافظة الدقهلية، بحبس "محمود نظمي السيد" (31 سنة) والد الطفلين "ريان" و"محمد"، 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"عصافير الجنة"، بعد قيامه بإلقاء طفليه أحياء بمياه نهر النيل من أعلى كوبري فارسكور وإدعاءه اختطافهم خلال اصطحابه لهم لقضاء فسحة العيد بإحدى الحدائق العامة بمدينة ميت سلسيل.

كان المتهم قام بتمثيل الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة، حيث قام المتهم بالنزول من سيارته وأبلغ نجليه أنه سيقوم بتصويرهم وقام بوضعهم على سور الكوبري، وأخذ يترقب المكان لمتابعة إذا كان أحد يشاهده أو يراه، وبعدها قام بقذفهم من أعلى الكوبري أحياء في المياه، وأخذ سيارته واتجه مسرعا صوب منطقة الملاهي بالحديقة العامة بالمدينة وأخذ يصرخ مدعيا اختفاء الطفلين.