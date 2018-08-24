بدأت نيابة شمال الدقهلية الكلية برئاسة المستشار حسام معجوز، رئيس النيابة الكلية، الليلة، في الاستماع إلى أقوال محمود نظمي السيد، مقيم في مدينة ميت سلسيل بالدقهلية، فيما هو منسوب إليه من قتل طفليه "ريان ومحمد" بإلقائهما في نهر النيل من أعلى كوبري فارسكور بدمياط.

ونقلت مديرية أمن الدقهلية والد الطفلين في حراسة مشددة من ميت سلسيل إلى المنصورة، للاستماع إلى أقواله بعد أن اعترف لفريق البحث تحت إشراف اللواء محمد شرباش، مدير المباحث، بارتكابه الجريمة.

وأكد مصدر مسئول، أن والد الطفلين أدلى باعترافات تفصيلية للنيابة العامة حول جريمته والدوافع وراء ارتكاب الجريمة، وأنه أراد التخلص منهم بعد أن أنفق أمواله علي ملذاته، وانه تخلص منهم خوفا على مستقبلهم وحتى يسبقوه إلى الجنة.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت سلسيل من محمود نظمي السيد، ومقيم منطقة البحر الجديد بالمدينة، باختطاف طفليه "ريان ومحمد" أثناء تواجدهما معه بالملاهي في أول أيام عيد الأضحى.

وانتقلت المباحث بقيادة الرائد محمد فتحي صالح، رئيس مباحث المركز، لمكان البلاغ، وبسؤال والد الطفلين، في محضر اختفائهما، وأكد أنه فوجئ بشخص يأخذه بالأحضان، ويدعي أنه زميله في المدرسة بالمرحلة الابتدائية، وظل يتحدث معه، وعندما تركه وذهب، لم يجد نجليه، وبعد 18 ساعة من البحث تم العثور على الطفلين غرقي في نهر النيل بفارسكور، وعقب تشييع جنازة الطفلين اختفى الوالد في ظروف غامضة، ليعترف صباح اليوم بارتكابه الجريمة بحسب ما جاء في محضر أقوله.