تابع اللواء رفعت حتاتة، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة النظافة والخدمات المتكاملة للسكة الحديد، اليوم، حركة العمل في عدد من المواقع الخاصة بالشركة داخل المحطات والقطارت وذلك بعد عطلة أيام العيد لمراقبة أعمال التأمين والنظافة، ومجهودات العاملين في ورش أسوان ومحطة أبو حمص والبصيلي، وبمحطة وجراج سيدي جابر، ومحطة وقطارات الإسكندرية، ومحطة وقطارات الأقصر، ومحطة بورسعيد وموقع شبرا الخيمة.

وناشد "حتاتة"، في بيان صادر اليوم، المسافرين الحفاظ على نظافة عربات القطارات من الداخل ونظافة محطات السكة الحديد، لأنها ملك الشعب، كما أثنى على عمال الشركة ومجهوداتهم، مطالباً إياهم ببذل المزيد من العطاء من أجل الشركة وتقديم خدمة راقية لركاب القطارات على الوجهين القبلي والبحري.