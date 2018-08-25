توجه عبد الحميد حافظ مدير الوجه القبلي للرقابة النهرية، اليوم، للتفتيش على الأتوبيس النهري على مرسى ماسبيرو بمرافقة الأستاذ كرم ياسين، والأستاذ محمد قابيل بالتعاون مع مسطحات القاهرة.

وأرسل مفتشو الرقابة النهرية رسالة تهنئة: "نتمنى قضاء عيد أضحى مبارك على الشعب المصري والأمة الإسلاميه جميعا بنقل نهري أفضل لتمتع بالنزهة في نهر النيل في أمان وسلام في ظل متابعة مفتشي الرقابة النهرية، وكل عام وأنتم بخير".

جاء ذلك في إطار استمرار حالة الطوارئ بجميع المراسي لليوم الخامس في القاهرة الكبرى، بتعليمات الدكتور عبد العظيم طربق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، والمهندس حمدي حمدان مدير عام الرقابة لمتابعة التفتيش وفحص الوحدات خلال عيد الأضحي المبارك.