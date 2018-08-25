مقطع فيديو لـ"أطفال الدقهلية" وأبيهم.. والمتابعون: "قتلهم بالحب"

"طاااخ، فيسقط ريان على الأرض، ويضحك محمد، الذي يسمع طاااخ من والده فيسقط هو الآخر على أخيه".. مشهد تمثيلي للشقيقيين "ريان ومحمد" أثناء لعبهم مع أبيهم في مقطع فيديو مدته 13 ثانية تداولته صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتفاعل عدد كبير من المترددين واكدوا أن والد بهذا الحب مع أولاده لا يمكن أن يقتلهم أبدا، وتسائل أحدهم: "تصدقوا فعلا الأب قتل ولادة، ازاي؟، قتلهم بالحب" وقال أخر: "محمود برئ"

وكان محمد الجرجاوى، رئيس النيابة الكلية بإشراف المستشار خالد خضر المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، وسكرتارية سر محمد السيد، قد قرر اليوم، حبس محمود نظمي السيد 33 سنة عامل وحاصل على دبلوم صنايع المتهم بقتل طفليه "ريان ومحمد" بميت سلسيل 4 أيام على ذمة تحقيقات النيابة.

ووجهت النيابة لوالد الطفلين اتهامات بالقتل العمد لطفليه بعد قيامة بإلقائهما بالنيل بمدينة فارسكور بمحافظة دمياط لتضليل أجهزة البحث الجنائي بعد ادعائه اختطاف الأطفال من مدينة الملاهي بمدينة سلسيل.