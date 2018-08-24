كشفت التحقيقات في قضية مقتل الطفلين "ريان ومحمد" مفاجأة كبرى، إذ اعترف والدهم، اليوم، أمام فريق البحث بمديرية أمن الدقهلية بارتكاب الجريمة، وأنه ألقاهما من أعلى سور كوبري فارسكور، والذي يبعد 30 دقيقة عن ميت سلسيل.

وأكد مصدر أمني، القبض على والد الطفلين، فجر اليوم، وباستجوابه في مركز الشرطة، اعترف بارتكاب الجريمة، وجارٍ استكمال التحقيقات معه، لمعرفة الدوافع لارتكاب جريمته.

كان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة ميت سلسيل من محمود نظمي السيد، مقيم منطقة البحر الجديد في المدينة، باختطاف طفليه محمد وريان في أثناء وجودهما معه بالملاهي الكائنة في المنطقة في أول أيام عيد الأضحى.

وانتقلت المباحث بقيادة الرائد محمد فتحي صالح رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبين أن الطفلين كانا مع والدهما للاحتفال بالعيد، إلا أن الوالد تفاجأ بشخص يأخذه بالأحضان ويدعي أنه زميله في المدرسة بالمرحلة الابتدائية، وظل يتحدث معه، وعندما تركه وذهب لم يجد نجليه.

وأوضح شهود عيان، أنهم رأوا الطفلين بصحبة سيدة منتقبة، استقلت توك توك، وسارت بهما عبر طريق السرو، وبعد 18 ساعة من البحث عثر على جثتي الطفلين في نهر النيل بفارسكور.