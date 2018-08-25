نيابة المنصورة تجري المعاينة التصويرية لقتل الطفلين "ريان ومحمد"

أجرت النيابة العامة بشمال الدقهلية صباح اليوم، برئاسة المستشار حسام معجوز، رئيس النيابة الكلية، المعاينة التصويرية لجريمة قتل الطفلين "ريان ومحمد" من أعلي كوبري فارسكور بدمياط.

خرجت النيابة العامة بصحبة المتهم محمود نظمي، والد الطفلين، وفي حراسة أمنيه مشددة، بتوجيهات من اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، وبإشراف اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية.

وتوجهت المأمورية من مقر التحقيقيات في المنصورة إلى كوبري فارسكور بعد إدلاء المتهم باعترافات كاملة حول جريمته وذلك لتمثيل تلك الاعترافات.

وأكد مصدر أمني أن المتهم أخذ طفليه من البيت، وتوجه بهما إلى كوبري فارسكورر، وطلب منهما الوقوف على سور الكوبري حتى يلتقط لهم صو تذكارية، وطلب منهما أن يمسك كلا منهما بيد أخيه، ثم قذفهما في المياه، بعد أن تأكد أنه لا يوجد أحد بالمكان، وعاد بعدها إلى الملاهي في ميت سلسيل يصرخ مدعيا اختطاف طفليه واختلق قصة أن شخصا أغفله عنهما.

وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت سلسيل من محمود نظمي السيد، ومقيم منطقة البحر الجديد بالمدينة، باختطاف طفليه "ريان ومحمد" أثناء تواجدهما معه بالملاهي في أول أيام عيد الأضحى.

وانتقلت المباحث بقيادة الرائد محمد فتحي صالح، رئيس مباحث المركز، لمكان البلاغ، وبسؤال والد الطفلين، في محضر اختفائهما، أكد أنه فوجئ بشخص يأخذه بالأحضان، ويدعي أنه زميله في المدرسة بالمرحلة الابتدائية، وظل يتحدث معه، وعندما تركه وذهب، لم يجد نجليه، وبعد 18 ساعة من البحث تم العثور علي الطفلين غرقى في نهر النيل بفارسكور.