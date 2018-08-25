تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب داخل شونة مطحن السادات إثر نشوب حريق بسبب إلقاء المواطنين للقمامة بجانب سور المطحن وامتداها إلى داخله وتسبب ذلك في احتراق 6 آلاف جوال خيش فارغ كانت معدة للتعبئة.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشونة قمح بمطحن السادات المقابل لحي شرق المنصورة .

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية و5 سيارات إطفاء تحت إشراف العميد أحمد مهدي، مدير إدارة الحماية المدنية، وبرئاسة المقدم أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، لمكان البلاغ وجرى السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي المطحن والمنازل المجاورة .

وبالفحص تبين أن الحريق شب بمنطقة تجميع أجوله الخيش على مساحة 1000 متر من ضمن مساحة المطحن والبالغ مساحته 6 آلاف متر، وأسفر الحريق عن احتراق 6 آلاف جوال خيش في باكية بمساحة 300 متر كانوا معدين ومجهزين للتعبئة.

ودلت تحريات المباحث أن سبب الحريق إلقاء المواطنين قمامة ومخلفات بجوار المطحن ويتم إشعالها مما أدى إلى وصول النيران إلى داخل المطحن، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

حرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.