تستقبل لليوم الثاني، الحدائق والمنتزهات بمدن ومراكز محافظة الغربية، مئات المواطنين وعشرات الأسر الذين يتوافدون عليها منذ الصباح في ثان أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشهدت الشواطئ النيلية بكفرالزيات وبسيون إقبالا كبيرا من المواطنين للتنزه وقضاء الإجازة بفرعي النيل بالمحافظة، كما توافد الكثير من الأهالي على حديقتين الأندلس والطفل داخل عاصمة الإقليم، وغيرها من الحدائق بمدن ومراكز المحافظة الـ 8.

وقال اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إن الميادين والشوارع الرئيسية والأماكن الحيوية والمنشآت الشرطية والمؤسسات الحكومية بالمحافظة تشهد إجراءات أمنية مشددة، من قبل الأجهزة الأمنية بالمحافظة، كما تشهد الحدائق والمنتزهات أيضا إجراءات أمنية، مشددة من قبل رجال الشرطة السريين لمنع ما يعكر صفو احتفال المواطنين.