قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن هناك توقعات بحدوث أزمة اقتصادية لدول العالم، مشيرا إلى أن البعض يتحدثون حول أن الأزمة الاقتصادية التي أصابت العالم في 1929، ستتكرر خلال الفترة الحالية، بعد أن مر العالم بأخرى مشابهة في 2008، والبنوك الغربية تدخلت وأنقذت المؤسسات الاقتصادية العالمية من الإفلاس، لكنها لم تحل المشكلة بشكل جذري.

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "دريم"، أن الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم دول العالم، دخلت في أزمة اقتصادية ضخمة عام 1929، موضحًا أن أمريكا تعاني الآن من أزمة ديون وعجز شديد في المديونية، وحاولت التغلب على هذه الأزمة بطبع المزيد من الدولارات، وهذا قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية كبيرة.

وأشار إلى أن أمريكا تعيش في وضع اقتصادي أفضل بكثير مما ينبغي، بفضل الديون، وطبع الدولارات، مشيرًا إلى أن عودة المصانع الأمريكية المتوقفة للعمل، لن يزيد مستوى المعيشة للأمريكان، بسبب المنافسة مع الصين التي تمتاز بالعمالة الرخيصة.