قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن تشبيه الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب، بالرئيس الأمريكي الراحل هربرت هوفر، الذي يعتبر "أفشل رئيس أمريكي"، فيه نوع من المبالغة، مؤكدا أن "البعض يُجزم بأن ترامب إذا أصر على أرائه الاقتصادية فستدخل أمريكا في كساد اقتصادي".

وأضاف المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على فضائية "دريم"، اليوم، أن الرئيس الأمريكي الراحل "هوفر" لم يستجب لمستشاريه لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي واجهت بلاده، والكثير من المثقفين تقدموا برسالة موقعة له للقيام بإجراءات اقتصادية معينة حتى لا تدخل الولايات المتحدة في أزمة اقتصادية كبيرة، مؤكدا أن الأمر نفسه يتكرر مع دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بعد إعلانه الحرب التجارية مع الصين وبعض الدول.

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطر العزل بعد اعترافات مثيرة للجدل من محاميه السابق مايكل كوهن الذي أقر بأنه تحرك بتعليمات من "ترامب" للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016.

ووجه "كوهين" ضربة سياسية موجعة لـ"ترامب" بعد أن أقر في محكمة في نيويورك، الثلاثاء الماضي، بتهم تضمنت تسديد مبالغ بشكل غير قانوني في الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن الرئيس كان متواطئا معه في ذلك.