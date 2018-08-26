"الإلهاء" سلاح ترامب لمواجهة الأزمات الداخلية

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عاجل | زلزال يضرب مدينة باختاران في إيران

عاجل | زلزال يضرب مدينة باختاران في إيران

بالصور| سكرتير عام الغربية يتفقد أعمال النظافة في جولة ليلية

بالصور| سكرتير عام الغربية يتفقد أعمال النظافة في جولة ليلية

القبض على مدرس بطنطا يتاجر في 5 آلاف عبوة منشط جنسي

القبض على مدرس بطنطا يتاجر في 5 آلاف عبوة منشط جنسي

بالصور| الاستعدادات النهائية لحفل محمد عبده بالقاهرة

بالصور| الاستعدادات النهائية لحفل محمد عبده بالقاهرة

نادية عبده: مخازن المحافظة مُلئت بالكامل بآلاف التكاتك غير المرخصة

نادية عبده: مخازن المحافظة مُلئت بالكامل بآلاف التكاتك غير المرخصة

وزير الرياضة: "تعاطفت مع العين الإماراتي عشان اشتغلت فيه.. إحنا بشر"

وزير الرياضة: "تعاطفت مع العين الإماراتي عشان اشتغلت فيه.. إحنا بشر"

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سياسيون: "الملاك" محاولة إسرائيلية لتشويه رموز مصر ويكشف إفلاس الموساد

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