نادية عبده: مخازن المحافظة مُلئت بالكامل بآلاف التكاتك غير المرخصة

قالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إن هناك 50 ألف "توك توك" داخل المحافظة، منها 15 ألفا فقط تم ترخيصها بنسبة 30%، موضحة أن هناك بعض البنود التي تجعل الكثير من السائقين لا يرغبون في الترخيص.

وأضافت "عبده"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، على قناة "سي بي سي"، أن المحافظة تعمل في الوقت الحالي على مصادرة جميع مركبات "التوك توك" غير المرخصة، مؤكدة أن جميع مخازنها مُلئت تمامًا بالآلاف منها والتي تمت مصادرتها.

وأشارت إلى أن القانون اشترط لترخيص "التوك توك"، دفع تأمينات لمدة 10 سنوات ماضية، حيث يدفع مالك "التوك توك" مبلغ 200 جنيه للعام الواحد، وهذا الأمر يجعل الكثيرين من السائقين لا يرغبون في الترخيص.

وأصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، كتابًا دوريًا للمحافظات، السبت، لتذليل معوقات تراخيص مركبات "التوك توك"، وتحديد خطوط سير لها، وذلك في إطار حرص الدولة على تسهيل جميع الإجراءات المطلوبة لهذا الأمر.

وتضمن الكتاب الدوري، ضرورة موافاة الوزارة بإجمالي عدد مركبات "التوك توك" على مستوى المحافظة وعدد المركبات التي تم ترخيصها حتى تاريخ إرسال الرد، وأسباب التأخير في استخراج التراخيص لباقي المركبات.

كما طالب وزير التنمية المحلية، المحافظات بتحديد خطوط سير مركبات "التوك توك لتكون في المناطق غير المخططة وبين القرى وبعضها البعض فقط لا غير، مشيرًا إلى ضرورة عدم سير "التوك توك" في المناطق الحضرية المخططة أو الطرق الرئيسية أو الطرق السريعة أو بين المدن وبعضها البعض، داعيًا المحافظات لموافاة الوزارة بتقرير نصف شهري يتضمن إجمالي ما تم إنجازه في هذا الشأن.