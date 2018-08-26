استقبل الدكتورمحمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لبحث موضوعات التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة ومتابعة الموقف التنفيذي بين الجانبين في تنفيذ مشروع تطوير المنطقة الصناعية بأبوزنيمة.

وأوضح العصار، أنه تم خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات التعاون المشترك في تنفيذ مشروعات التنمية الصناعية والاستثمارية بالمنطقة الصناعية بأبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم العام الماضي بين محافظة جنوب سيناء والهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومجموعة "CGCOC" الصينية لتنفيذ المشروع، مضيفا أن المحور الرئيسي للقاء هو مناقشة دراسات الجدوى والتصميمات الخاصة بالمشروع التي أعدها الجانب الصيني.

وأكد العصار على أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على توجيه جميع الإمكانيات المتاحة بشركات ووحدات الإنتاج الحربي لصالح تنفيذ مشروعات التنمية بمحافظة جنوب سيناء، بما يساهم في خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء ووزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية بالدولة كافة، في إطار خطة التنمية المستدامة لمصر-2030.

من ناحيته، أكد محافظ جنوب سيناء حرص الجانبين على بدء العمل بالمنطقة الصناعية بمدينة "أبو زنيمة" في القريب العاجل، إذ يحقق المشروع الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم العائد الاقتصادي منها وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين بالمحافظة وخاصةً للشباب، مؤكداً على وجود العديد من الموارد والمقومات الهائلة بالمحافظة والتي تجذب الاستثمارات المحلية والعربية والعالمية في كافة المجالات.

وأضاف أن مشروع التنمية الصناعية والاستثمارية بالمنطقة الصناعية بأبوزنيمة يمثل طفرة حضارية وصناعية لمحافظة جنوب سيناء، ويعد من المشروعات الواعدة نظراً لما تتمتع به المنطقة من موقع متميز يبلغ مساحته نحو 4000 فدان تقريباً، وتتوافر به العديد من المواد الخام المحجرية والتعدينية والبتروكيماوية، كما يمكن الإستفادة من طبيعة المنطقة فى توليد الطاقة المتجددة.